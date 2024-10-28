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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 13:30

С начала года региональный оператор Мурманской области обработал более 47 тысяч обращений северян

Число обращений, поступающих в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), за 9 месяцев текущего года превысило отметку в 47 тысяч. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном северяне связываются со специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по телефону – более 80% обращений поступает на «горячую линию» контакт-центра. Вторым по популярности каналом приёма обращений остаётся электронная почта, на третьем месте – сайт компании.

Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации, то есть не связанные с обработкой персональных данных клиентов.

Чаще всего жителей Мурманской области интересуют вопросы, связанные с погашением задолженности и проведением перерасчёта за услугу по обращению с ТКО.

Регоператор напоминает: в соответствии с постановлением правительства РФ №354 граждане имеют право на перерасчёт в случае отсутствия по месту регистрации более 5 дней. Перерасчёт возможно оформить в том случае, если заявитель готов предоставить подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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