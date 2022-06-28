С начала года регоператор Мурманской области вывез более 96 тысяч тонн отходов

С начала 2022 года Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» обеспечил вывоз 96061 тонны отходов. Они были собраны с помощью специализированной техники и доставлены в «Экотехнопарк» в с.п. Междуречье для переработки и безопасного захоронения.

Всего на территории региона оборудовано 6917 контейнерных площадок. В соответствии с действующим законодательством Мурманский филиал АО «Ситиматик» осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. При этом регоператор несёт ответственность за ТКО с момента их погрузки в мусоровоз, организация мест накопления отходов в обязанности регоператора не входит, за это отвечает собственник земли (УК, ТСЖ, юрлицо, муниципалитет). Содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входит в зону ответственности собственников помещений в многоквартирном доме. Если территория не входит в состав общего имущества собственников, то ответственность за их содержание несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

Тёплое время года – благоприятный период для проведения ремонтных работ в квартирах, подъездах, дачах и частных домовладениях. Из-за этого некоторые контейнерные площадки в Заполярье переполняются в течение нескольких часов после вывоза. Кроме того, из-за ремонтов образуется большое количество строительных, в том числе и крупногабаритных отходов. Регоператор по обращению с ТКО напоминает, что для крупногабаритного мусора предусмотрены отдельные площадки. Складирование в контейнерах для ТКО тяжёлых строительных отходов приводит к проблемам во время их погрузки в спецмашины. Зачастую механическим манипуляторам просто не под силу поднять такой вес. Контейнер остаётся на площадке и фактически на несколько дней выходит из строя.

По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы забирает спецтехника не реже одного раза в неделю – в теплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток. Получить консультацию по деятельности регоператора можно по телефону «горячей линии» Мурманского филиала АО «Ситиматик» с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30 по номеру 8 800-707-13-71.

Фото предоставлено Мурманского филиала АО «Ситиматик».