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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 15:00

С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий

В свою очередь россияне, имеющие опыт работы в атомной промышленности, с начала года разместили или обновили более 23000 резюме. Как правило, соискатели, имеющие опыт работы в компаниях энергоатомной сферы, ищут работу в качестве инженеров-проектировщиков, программистов и разработчиков. инженеров ПТО, экономистов, менеджеров по персоналу, инженеров по качеству.

В преддверии Дня работников атомной промышленности России эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, что российские работодатели с начала года открыли более 5900 разнообразных вакансий в атомной промышленности.

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru почти 6000 вакансий в сфере атомной энергетики, из них на сентябрь приходится более 1000 вакансий. Наибольший спрос на работников испытывают московские (почти 1500 вакансий или 26% от всего объёма в сфере), петербургские (почти 1000 вакансий или 16%) и красноярские (более 500 вакансий или 9%) работодатели. Также в топ-15 по наибольшему спросу на работников атомной промышленности вошли компании-работодатели из Ленинградской и Калининградской области (наглядно на диаграмме).

Эксперты hh.ru изучили данные сервиса «Карта вакансий» и выяснили, что наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансий, связанных с атомной энергетикой, на данный момент: ТИТАН-2, холдинг, РОСТ ИНТЕК, Балаковский Гидроэлектромонтаж, ГСПИ, Русатом Сервис, ТЯЖМАШ, Атомтехэнерго, Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ), ФГУП Горно-химический комбинат, Энергия Холдинг, НИИТФА, Завод Знамя Труда, НИКИЭТ, Турбинные технологии ААЭМ, Атомэнергомаш, Промышленные инновации, АККУЮ НУКЛЕАР, Технорос, Новосибирский завод химконцентратов и Госкорпорация Росатом.

Работодатели атомной отрасли России ищут самых разнообразных специалистов. На данный момент в отрасли наблюдается  большой спрос на «белых воротничков» (юристы, программисты и разработчики, специалисты бюджетирования, инженеры-конструкторы, прибористы, электронщики, PR-специалисты, аналитики, радиохимики, менеджеры по продажам и др.) Также востребован целый ряд «синих» воротничков, то есть представителей рабочих профессий и специальностей: механики, наладчики, инженеры по испытаниям, энергетики, слесари, машинисты котельных и др.

В свою очередь россияне, имеющие опыт работы в атомной промышленности, с начала года разместили или обновили более 23000 резюме. Как правило, соискатели, имеющие опыт работы в компаниях энергоатомной сферы, ищут работу в качестве инженеров-проектировщиков, программистов и разработчиков. инженеров ПТО, экономистов, менеджеров по персоналу, инженеров по качеству.

Согласно сервису «Карта вакансий» hh.ru, диапазон средних предлагаемых зарплат в атомной энергетике сейчас 65000₽ - 114943₽. При этом в начале года этот диапазон был 51724₽ - 103448₽.

Медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях наиболее востребованных профессий со стороны работодателей из атомной энергетики, Россия, сентябрь 2022:

Программист, разработчик 

110 000 ₽

Электромонтажник 

105 000 ₽

Сварщик 

105 000 ₽

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 

85 000 ₽

Менеджер по закупкам 

80 000 ₽

Инженер ПТО, инженер-сметчик 

75 500 ₽

Экономист 

75 500 ₽

Инженер-технолог 

71 000 ₽

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

70 000 ₽

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 

63 000 ₽

Механик 

55 000 ₽

Слесарь 

50 000 ₽

Энергетик 

48 000 ₽

 

 

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