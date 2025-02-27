С начала года российские рыбаки добыли 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов.

К 25 февраля текущего года рыбаки Северного бассейна добыли 44,3 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 32 тысячи тонн; пикши – 6 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тысячи тонн (+ 17,5 тысячи тонн, или 93 % к уровню соответствующего периода 2024 г.).