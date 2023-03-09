С начала года российские рыбаки добыли 965 тысячи тонн рыбы и морепродуктов – на 10% больше уровня 2022 года

На Северном бассейне вылов достиг 84 тысяч тонн. Трески добыто 45,6 тысячи тонн, пикши – 18 тысяч тонн., мойвы – 15,7 тысячи тонн.

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 8 марта текущего года общий объём добычи водных биоресурсов российскими рыбаками составил 964,7 тысячи тонн, что почти на 10% больше уровня 2022 года.

На Северном бассейне вылов достиг 84 тысяч тонн. Трески добыто 45,6 тысячи тонн, пикши – 18 тысяч тонн., мойвы – 15,7 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 57,1 тысячи тонн.

Фото и видео: https://vk.com/video-198760157_456239700