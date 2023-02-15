С начала года российские рыбаки добыли водных биоресурсов на 4% выше прошлогоднего показателя

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 14 февраля текущего года общий объём вылова водных биоресурсов составил 581,4 тысячи тонн — на 4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

На Северном бассейне добыто 40,8 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 25,3 тысячи тонн, пикши – 12,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 30 тысяч тонн.