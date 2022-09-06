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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 14:00

С начала года российским компаниям потребовалось более 33 тысяч риэлторов и агентов по недвижимости

С января по начало сентября работодатели по всей стране разместили более 33 тысячи вакансий для риэлторов, брокеров и агентов по недвижимости. Из них лишь за последний месяц лета компаниям потребовалось более 8 тысяч таких специалистов.

С января по начало сентября работодатели по всей стране разместили более 33 тысячи вакансий для риэлторов, брокеров и агентов по недвижимости. Из них лишь за последний месяц лета компаниям потребовалось более 8 тысяч таких специалистов.

В годовом сравнении спрос на риэлторов в целом по стране держится на хорошем уровне (+8% прирост вакансий год к году) и несмотря на внешние кризисные явления, работодатели держат стабильную планку спроса. В топ-5 регионов по наибольшей доле вакансий для риэлторов входят Москва (18% рабочих предложений с начала года или почти 6000 вакансий), Краснодарский край (17% или более 5 800 вакансий), Санкт-Петербург (8% или почти 3000 вакансий), а также Московская область (8%) и Татарстан (3%).

«Рынок труда для риэлторов на данный момент имеет достаточно гибкий формат. Судя по данным вакансий, в этом году работодатели стали чаще приглашать к работе начинающих специалистов (+23% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Более того доля вакансий для новичков в этой сфере в целом достаточно высокая – 67% рабочих предложений, доступных для начинающих риэлторов. Примечательно, что доля стажировок в сфере риэлторских услуг в целом по стране выросла на 122%, прибавилось и число предложений с частичной занятостью (+15% за год). Далеко не все профессиональные сферы могут похвастаться такой гибкостью и возможностями для молодых и начинающих соискателей, а также вариантами подработок», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Согласно данным агентства недвижимости «АДВЕКС-Московский» (отделение корпорации «Адвекс» в Московском районе Петербурга), количество обучающихся по профессии «Специалист по недвижимости/ Риэлтор» в собственном Учебном центре «АДВЕКС-Московский» в Петербурге стабильно и даже показало небольшую положительную динамику: с января по август 2021 года заключило контракт на обучение 95 стажёров, за тот же период 2022 года – 98 человек.

«Работа риэлтора имеет достаточно гибкий формат, её можно совмещать с материнством или основной работой, и при этом практически не имеет верхней возрастной границы – среди наших успешных сотрудников есть бывшие педагоги с солидным стажем, сотрудники МВД на пенсии, охранники, работники транспортных компаний и опытные предприниматели. Более того, ваш жизненный опыт в других сферах и большой круг знакомств можно отлично использовать для карьерного роста. Особенно радует, что в последние годы всё чаще наблюдаем быстрые старты, когда стажёр (в любом возрасте) в течение года становится не только агентом-специалистом, но и входит в нашу «Золотую команду» лучших сотрудников корпорации. Это свидетельствует о том, что рынок недвижимости растёт год от года, наши обучающие программы и система наставничества прекрасно работают и что профессиональные риэлторы будут востребованы всегда», - рассказала Юлия Анурова, директор по персоналу агентства «АДВЕКС-Московский» advecs.net.

Согласно сервису «Карта вакансий» hh.ru, диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для риэлторов в целом по стране осенью 2022 года - 68 966₽ - 172 414₽. Наиболее высокие зарплаты традиционно фиксируются в крупных городах: московские компании предлагают до 160000₽, петербургские – до 150000₽. По сравнению с прошлогодними показателями медианные предлагаемые зарплаты для риэлторов в целом по стране выросли на 10%.  

При этом своим текущим и новым сотрудникам компании из сферы строительства, недвижимости и риэлтерских услуг тоже проводят пересмотр зарплат. Так, у 54% компаний, связанных со строительством и продажей недвижимости, за последние восемь месяцев в планах стояло проведение индексации. Ещё 24% российских компаний будут пересматривать зарплаты в сторону увеличения (в среднем на 8% от размера текущего оклада) в сентябре и декабре этого года (наглядно на графике).

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