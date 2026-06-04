С начала года рыбаки Северного бассейна добыли 152,2 тысячи тонн водных биоресурсов
По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 1 июня вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 2016,7 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 152,2 тысячи тонн (+4 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 73,8 тысячи тонн; пикши – 36,7 тысячи тонн (+11,6 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 132,651 тысячи тонн водных биоресурсов.