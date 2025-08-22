С начала года рыбаки Северного бассейна добыли 234,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года к 21 августа составил 3285,5 тысячи тонн, что на 2,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

Рыбаки Северного бассейна в отчётный период добыли 234,7 тысячи тонн морепродуктов, среди них трески – 128,7 тысячи тонн; пикши – 41,8 тысячи тонн (+0,2 тысячи тонн к уровню 2024 года). Вылов к аналогичному периоду прошлого года снизился на 32,1%.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 348,5 тысячи тонн (+31,8 тысячи тонн, или 10,1% к уровню соответствующего периода 2024 года).

В составе промыслового флота России работают новые суда, построенные в рамках программы инвестиционных квот. Отечественные верфи передали рыбакам уже более 45 современных судов, многие из которых оснащены оборудованием для переработки продукции на борту. Свежие уловы в приоритетном порядке поступают на внутренний рынок.