С начала года рыбаки Северного бассейна добыли 250,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года и на 12 сентября составил около 3,57 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, рыбаки Северного бассейна в этот период добыли 250,7 тысячи тонн морепродуктов, из них трески — 135,3 тысячи тонн, пикши — 44,3 тысячи тонн (+ 0,3 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 391,4 тысячи тонн (на 10,7% выше уровня соответствующего периода 2024 года).