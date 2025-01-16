Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 13:30
С начала года рыбаки Северного бассейна добыли 7,4 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 15 января 2025 года составил около 158 тысячи тонн, что на 3% больше аналогичного периода 2024 года.
Рыбаки Северного бассейна за это время выловили 7,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 4,9 тысячи тонн; пикши – 1,3 тысячи тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл около 2,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 18,6% больше соответствующего периода 2024 года.
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