С начала года северяне сдали в мурманский экопункт «Вторматик» более 11 тонн вторичных ресурсов

По итогам девяти месяцев текущего года жители Кольского Заполярья сдали в экопункт АО «Ситиматик» «Вторматик» в Мурманске более 11 тонн вторичных ресурсов.

Чаще всего северяне приносили для возмездной сдачи бумагу – её собрали в объёме 4,6 тонны. Далее следует картон с показателем 3,5 тонны, после – ПЭТ микс (1,9 тонны).

Во «Вторматике» принимают определенные виды фракций – на каждый из них есть спрос у переработчиков, а значит, северяне могут быть уверены в том, что сырье будет реализовано. В экопункт можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить без переплёта и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики. Бутылки, канистры и флаконы без дозатора должны быть сухими и чистыми, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Сырьё следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять, то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

В зависимости от ценовой политики переработчиков меняется и стоимость принимаемого вторсырья. С актуальными расценками в экопункте «Вторматик» можно ознакомиться на сайте https://vtormatik.ru/mur.

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».