С начала года северяне сдали в мурманский «Вторматик» свыше 11,7 тонны вторсырья

По итогам первых пяти месяцев текущего года в мурманский «Вторматик» для возмездной сдачи принесли более 11,7 тонны вторсырья. Рекордсменом среди фракций стала бумага, её показатель – свыше 6,3 тонны. На втором месте картон - 3,6 тонны. На третьем – ПЭТ микс с показателем 1 тонна. В общей сложности жители Мурманска и области получили за вторсырье почти 43 тысячи рублей.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», во «Вторматике» принимают определенные виды фракций – желающие могут принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы без крышек, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».