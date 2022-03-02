С начала года спрос на новых работников в сфере российской промышленности вырос на 83%, но молодёжь не стремится на производство

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда страны, и выяснили в каком состоянии находится сферы промышленности с точки зрения кадрового спроса и какие зарплаты готовы платить работодатели-производственники.

С начала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 число вакансий в сфере промышленности в целом по России выросло на 83%, на Северо-Западе страны прирост производственных вакансий чуть больше – 92%, а вот в Петербурге спрос на новых работников-производственников один из самых высоких по стране – 96% год к году.

Наибольшая потребность в новых работниках наблюдается у компаний СЗФО из отрасли «Строительство и проектирование» (почти 15% вакансий в целом по производственной отрасли). Большой спрос на производственных работников испытывают компании из области тяжелого машиностроения, а также компании, занимающиеся приборостроением и станкостроением (подробно на диаграмме 1).

В топ-15 российских компаний-лидеров по числу вакансий с начала 2022 года, связанных с промышленной отраслью и производством, вошли: Управляющая компания «ЭФКО», «ANCOR», «МетМашКомплект», «Ресурс Групп», «Лента», «МАГНИТ», «Велесстрой», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Черкизово», «Евро про», «Норникель», «Силовые машины», Корпорация развития Сахалинской области, «Мираторг».

КОГО ИЩУТ КОМПАНИИ

Анализ вакансий, размещенных компаниями СЗФО из производственной отрасли, показывает, что наиболее востребованными по состоянию на начало 2022 года у работодателей являются конструкторы, специалисты из сферы машиностроения и пищевой промышленности, специалисты по контролю качества, а также работники по тендерным процедурам и закупкам (подробности на диаграмме 2).

Работодатели из производственной сферы становятся все более лояльны к кандидатам без опыта работы или с небольшим рабочим стажем: с начала года производственные компании по всей стране разместили более 11 000 вакансий для кандидатов с опытом работы от 1 года и это на 50% больше, чем годом ранее. А для соискателей без производственного стажа доступны порядка 4 000 вакансий, что еще на 80% больше, чем в 2021 году.

В данном случае практика показывает, что продолжающийся второй год серьезный дефицит кадров по всей стране заставляет работодателей снижать требования к соискателям без опыта или небольшим стажем, брать на работу, обучать и таким образом закрывать вакансии.

КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С начала года на долю соискателей, живущих на Северо-Западе и желающих найти работу в производственной отрасли, приходится порядка 12% резюме или порядка 85 тысяч новых или обновленных резюме.

Самыми активными в поиске работы на производстве в начале этого года оказались петербуржцы, жители Ленобласти (более 6300 соискателей в области производства), жители Калининградской области (более 4200 человек), соискатели из Коми (более 2600 местных жителей ищут работу в промышленности, мурманчане (более 2500 человек), архангелогородцы (более 2300 соискателей). А вот реже других ищут работу на производстве жители Псковской и Новгородской области, а также Карелии.

Чаще всего жители СЗФО, ищущие работу на производстве, претендуют на места инженеров-конструкторов и проектировщиков (каждое пятое резюме в сфере производства в СЗФО), также местным соискателям интересна работа сервисным инженером. Достаточно активны в поиске работы соискатели-слесари, операторы производственных линий, технологи.

Анализ резюме показывает, что работа на производстве мало интересует молодое поколение жителей Северо-Запада страны. Так, самыми активными в поиске работы в промышленной отрасли Северо-Запада страны на данный момент являются соискатели среднего и старшего возраста: треть резюме (33%) разместили соискатели в возрасте от 26 до 35 лет, еще четверть резюме (25%) опубликовали жители от 36 до 45 лет. А вот на долю молодых специалистов от 22 до 25 лет приходится лишь 11% резюме.

«По официальным данным в среднем по России уровень безработицы находится на отметке 3,3%, среди старшего поколения чуть больше – 4,3%, а вот среди молодежи еще больше, а именно 5%. Данные hh.ru по уровню конкуренции за рабочие места среди молодых начинающих соискателей показывают, что в среднем на одну вакансию в России откликаются около 5–6 молодых соискателей, а регионах СЗФО, например, в Петербурге, ещё больше – до 7–8 человек. Часто уровень конкуренции среди молодых сопоставим с уровнем конкуренции среди топ-менеджмента. Молодым соискателям намного сложнее найти работу, чем работникам среднего возраста. Безработица среди молодого поколения с учетом серьезного кадрового дефицита на всем рынке труда – острый вопрос. Его и еще ряд других, касающихся трудоустройства молодежи и трендов на будущее, обсудят эксперты hh.ru в рамках очередного Международного форума труда, который пройдёт в Петербурге с 16 по 18 марта», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО (подробно на диаграмме 3).

ЗАРПЛАТЫ

Средняя предлагаемая зарплата в производственных вакансиях от работодателей СЗФО в начале года находится на уровне 58-60 тысяч рублей, что на 13% больше, чем в начале прошлого года, но такая зарплата устраивает далеко не всех.

В свою очередь соискатели в большинстве своем ожидают зарплату выше. Например, 25% соискателей хотят зарплату до 60 тысяч рублей, ещё четверть ожидают оплату труда до 80 тысяч рублей, 16% хотят зарплату на уровне 100 тысяч, а каждый десятый житель СЗФО, работающий в промышленности или ищущий работу в этой сфере, хочет зарабатывать до 300 тысяч рублей (подробно на диаграмме 4).

ТОП «ДОРОГИХ» ВАКАНСИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЗФО