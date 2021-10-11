С начала года судебные приставы нашего региона взыскали свыше 11 миллионов рублей штрафов за езду в состоянии алкогольного опьянения

С начала 2021 года судебными приставами Мурманской области взыскано и перечислено в федеральный бюджет штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Это на 2 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Не все правонарушители, позволившие себе сесть за руль не трезвыми, готовы своевременно оплатить 30-тысячный штраф, предпочитая стать участниками исполнительного производства. К неплательщикам судебными приставами применяется весь предусмотренный законодательством комплекс мер принудительного исполнения.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в настоящее время в рамках 146 производств удержание штрафов производится из заработной платы должников. В отношении 152 автотранспортных средств, принадлежащих правонарушителям, вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Кроме того, 247 любителей «пьяной» езды ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.