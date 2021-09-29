С начала года судостроителям России требуются более 10 тысяч работников

Порядка 10600 вакансий успели открыть российские компании, работающие в сфере судостроения, из них почти 4300 вакансий приходится на третий квартал текущего года. Эксперты hh.ru проанализировать рынок труда в судостроительной отрасли страны и выяснили, какие специалисты вошли в топ по востребованности, сколько им готовы платить работодатели, а также какие условия им предоставляют.

Потребности работодателей растут с каждым кварталом

Прирост числа вакансий в сфере судостроения с января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 128%. Наибольший спрос месяц к месяцу прошлого года среди работодателей в изучаемой сфере был зафиксирован в мае этого года – 135% прироста к маю 2020. При этом, если летом работодатели несколько снижали активность поиска и набора персонала, то уже с началом делового сезона в сентябре текущего года мы фиксируем увеличение потребности в сотрудниках самых разных специализаций: +10% по сравнению с количеством августовских вакансий и +103% прироста по сравнению с сентябрем 2020 (подробнее на диаграмме 1).

География вакансий в сфере судостроения достаточно разнообразна. Так, по итогам третьего квартала лидерами по спросу на работников и числу вакансий все также остаются петербургские работодатели (каждая третья вакансия), на втором месте, как и ранее – Приморский край (9%), на третьем – Нижегородская область. При этом в топ-регионов, в которых активнее других искали судостроителей, вошли сразу три представителя из СЗФО: Мурманская, Архангельская и Калининградская области – в каждой по 2% вакансий от общего числа по стране (подробнее на диаграмме 2).

В свою очередь за III квартал соискатели разместили более 4500 резюме в сфере судостроения, что на 2% меньше, чем кварталом ранее. В пересчете «спрос-предложение» на рынке труда Петербурга фиксируется достаточно низкая конкуренция за рабочие места со стороны соискателей – лишь 1,8 резюме на вакансию, что существенно ниже нормы (5–6 резюме). В среднем по России уровень конкуренции в сфере судостроения еще ниже: 1,2 резюме на вакансию. В данном случае работодатели испытывают серьёзный кадровый голод.

Востребованные специалисты – от рабочего до экономиста

Между тем активней других ищут работу в судостроении жители Петербурга: более 2000 резюме или 45% от всего объема в третьем квартале. На втором месте по активности и желанию работать в судовой отрасли - жители Москвы (более 200 резюме или 7%), на третьем – соискатели из Нижегородской области (5%). В данном случае мы видим, как географическая потребность работодателей совпадает с активностью соискателей. Также в топ-10 по числу резюме вошли Приморский край (4%), Астраханская область (4%), по 3% резюме разместили соискатели из Калининградской, Ленинградской и Московской областей, по 2% в Архангельской области и Крыму.

Интересно также, что в регионах СЗФО соотношение вакансий и резюме в сфере судостроения наиболее гармонично в Калининградской области (6% резюме на 5% вакансий), а также в Петербурге (подробнее на диаграмме 3).

По итогам III квартала в топ-20 по востребованности у работодателей из сферы судостроения вошли: инженеры-конструкторы (10% от общего числа вакансий), сварщики, технологи, слесари, ведущие инженеры, токари, сборщики и др. (подробнее на диаграмме 4). Около 2% вакансий приходится также на таких специалистов для судостроения как диспетчер, метролог, шлифовщик, гибщик, комплектовщик, специалист по техобслуживанию и проверщиков судов.

Зарплаты поднимают

Что же касается заработных плат, то медианная зарплата по итогам III квартала в сфере судостроения составляет почти 57800 рублей, что на 1% больше, чем в третьем квартале 2020, и на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2019. В разрезе популярных специальностей наибольшая разница заметна в ожиданиях инженеров, рабочих, технологов, мастеров и трубопроводчиков – как правило, эти работники запрашивают зарплату выше, чем предлагается в вакансиях (подробнее на диаграмме 5).

Потребности и запросы соискателей

Исследования hh.ru показывают, что среди представителей рабочих профессий, растёт потребность в повышении квалификации и переобучении за счёт работодателя. Так, большая часть респондентов (66%) в ходе опроса, проведенного в 3 квартале 2021 года, отметили, что хотели бы пройти курсы повышении квалификации по нынешней профессии: 42% - за счет работодателя, 13% - за счёт государства (например, курсы от службы занятости), 11% - за свой счет.

Что же касается уровня образования - на данный момент 77% имеют высшее образование, 4% продолжают учиться в вузах, у 15% соискателей в судостроении есть среднее специальное образование.

Ещё 63% опрошенных все чаще задумываются о смене профессии и в особенности на фоне того, что 40% представителей производственной сферы не считают свою специализацию престижной. Еще 44% уже планируют не просто смену места работы, но и сферу деятельности. Основными причинами для смены профессии являются: отсутствие карьерных перспектив – 48%, низкая зарплата – 44%, надоела старая профессия – 29%.

Вахтовый метод работы в судостроении остаётся достаточно популярным как у работодателей, так и у соискателей. Так, по итогам квартала на вахтовые вакансии приходится 14% от общего объема или почти 600 предложений о работе, что на 41% больше, чем годом ранее. В свою очередь соискатели тоже поддерживают интерес к такому формату работы – более 640 резюме от вахтовиков в судостроении, что составляет 15% от общей массы резюме. Наиболее заинтересованы в вахте по линии судостроения петербуржцы (каждое третье резюме), жители Астраханской области (11%), москвичи (6%), жители Приморского края (6%), а также Калининградской и Архангельской области (по 4% в каждом регионе). Интересно, что работодатели в вакансиях с вахтовым методом работы предлагают, как правило, зарплаты выше, чем в других: 92 тысячи рублей в вахтовых вакансиях против 57800 рублей в обычных.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере судостроения