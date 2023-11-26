С начала года в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали более 560 тонн вторсырья

За 10 месяцев 2023 года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов отобрали 562 тонны вторичных материальных ресурсов. Почти 89% этого объёма уже направили на реализацию.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в структуре вторичных ресурсов традиционно лидирует ПЭТ микс – с начала года отобрано почти 263,4 тонны пластика. Затем следует картон с общим весом в объёме сортировки 130,4 тонны. На третьем месте находится алюминий с показателем 64,8 тонны. Традиционно в летние месяцы объёмы отобранных вторичных ресурсов снижаются – это связано с отпускным периодом на Севере. В октябре показатель увеличился и составил 65,2 тонны, этот месяц стал третьим в году по результату: больше вторичных ресурсов отбиралось в марте (78,6 тонн) и в январе (71,3 тонны).

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон. В Мурманской области практически нет предприятий, способных перерабатывать вторичные ресурсы в промышленных масштабах, поэтому все отобранные объемы отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечение вторичных материальных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».