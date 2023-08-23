С начала года в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали почти 406 тонн вторсырья

За 7 месяцев 2023 года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) отобрали 405,9 тонны вторичных материальных ресурсов. Почти 87% этого объёма уже направили на реализацию. В структуре вторсырья по-прежнему лидирует ПЭТ микс – с начала года отобрано почти 183,8 тонны пластика. Затем следует картон с общим весом в объёме сортировки 109,6 тонны. На третьем месте находится алюминий с показателем 44,5 тонны.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторсырья. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе, позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов и картон. В Мурманской области практически нет предприятий, способных перерабатывать ВМР в промышленных масштабах. Поэтому все вторсырье отправляется на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) отходов с извлечение вторичных материальных ресурсов от всех поступающих ТКО. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Напомним, в текущем году в регионе открылся первый пункт приёма вторсырья «Вторматик» – жители Заполярья могут сдавать вторсырьё за вознаграждение, что должно снизить объём отходов, поступающих на полигон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».