С начала года в Мурманской области отловлено 68 безнадзорных собак

В Мурманской области продолжается работа по отлову безнадзорных животных. В большинстве муниципалитетов уже заключены договоры на этот вид работ, небольшая часть находится в процессе.

На сегодня на территории региона в разных муниципалитетах уже отловлено 68 особей. В 2021 году на работу с безнадзорными животными муниципалитетам Мурманской области выделены субвенции в размере 56,5 млн рублей.

Совещание с представителями муниципальных образований и профильного комитета провёл заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«Начали год активно, но надо наращивать динамику. Будем разговаривать с руководителями организаций, которые занимаются этим видом работ, чтобы, возможно, увеличивали количество сотрудников и выездов в муниципалитеты для наращивания темпов отлова безнадзорных собак», – отметил Дмитрий Филиппов.

За 2020 год в Кольском Заполярье отловлено 2585 животных без владельцев. Согласно закону животных стерилизуют и, если они не проявляют агрессию, выпускают в районе отлова. Агрессивные животные остаются на пожизненное содержание в специальных приютах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году по различным каналам поступило 525 жалоб на безнадзорных животных, по сравнению с 2019 годом этот показатель уменьшился. Стоит отметить, что в 2020 году зарегистрировано наименьшее за все время оценки количество случаев покусов, по сравнению с 2019 годом оно снизилось на 51%.