С начала года в Мурманской области убрано вдвое больше снега, чем за тот же период 2021 года

Коммунальными службами городов и районов Мурманской области в течение новогодних каникул убрано с улиц и вывезено порядка 60 тысяч кубометров снега: это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«К наведению порядка на территориях муниципалитетов в 2022 году привлечено 358 единиц техники и 461 человек, – доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков в ходе оперативного совещания. – Уборка придомовых участков осуществлялась 148 единицами техники и 2364 работниками управляющих компаний. Очищено более 11 квадратных километров улично-дорожной сети, 844 лестницы и 1509 кровель».

Создано 1276 заданий на уборку, практически все полностью выполнены. Лидерами по очистке улично-дорожной сети стали Мурманск, Оленегорск, Кировск, Кандалакшский и Ловозерский районы, Ковдорский округ.

«Снегопады идут, более того, в предстоящие дни, по прогнозам синоптиков, они продолжатся. Так, по Мурманску в 2021 году в новогодние праздники было вывезено 7000 кубометров, а с начала 2022 года – уже свыше 31 тысячи – в 4,5 раза больше. Нам необходимо продолжать контролировать работу по качеству организации уборки», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, также глава региона призвал муниципалитеты и областное МинЖКХ обеспечить чёткое взаимодействие с региональным оператором по обращению с отходами. Количество бытовых отходов в длинные выходные предсказуемо выросло. Имели место точечные проблемы с вывозом мусора по отдельным населённым пунктам. Тем не менее, в целом серьёзных сбоев допущено не было, возникающие трудности оперативно решались. Только по Кольскому району и Мурманску объём вывезенного мусора за первые дни года составил 2500 тонн.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434415/#&gid=1&pid=1