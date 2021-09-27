Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованныхБолее 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года
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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 15:30

С начала года в России было открыто почти 300 тысяч вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны»

Специально к Всемирному дню туризма, который отмечают сегодня, Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и выяснила, как изменилась ситуация по сравнению с «допандемийным» 2019 годом.

Количество вакансий в сфере гостеприимства в целом по России за два года выросло на 69% - с января 2021 года в стране было открыто почти 300 тысяч таких предложений о работе. Большая их часть была размещена компаниями из Москвы (23% от общего по стране), Санкт-Петербурга (12,1%), а также Краснодарского края (7,4%), Московской (6,8%) и Татарстане (2,9%).

Среди регионов России наиболее яркую динамику показали Забайкальский край (здесь количество вакансий в сфере туризма и ресторанов за два года выросло сразу на 326%), Республика Хакасия (+277%), Новгородская (+206%), Калининградская (+168%) и Сахалинская области (+165%).

По регионам СЗФО спрос на представителей сферы гостеприимства увеличился также в Мурманской области (+147%), прирастает вакансиями также Псковская область (+111%), Архангельская область (+100%), Карелия (+108%), Коми (+81%), Ленобласть (+38%).

Медиана предлагаемой зарплаты в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» по стране в целом в текущем году составила 34200 рублей – это на 2400 больше, чем в 2019 году. Самым высоким зарплатным предложением может похвастать Магаданская область – 76 тысяч рублей. Кстати, за два года предлагаемые зарплаты в туризме здесь выросли на 24 тысячи рублей – это наиболее существенный рост среди всех регионов. В свою очередь, самое серьёзное падение предлагаемых в туризме зарплат произошло в Республике Калмыкия: на минус 25700 рублей с 55600 в 2019 до 30 тысяч в 2021 году.

В СЗФО медиана предлагаемых в туризме зарплат составляет рублей 47 тысяч – это на 5 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.

Самые востребованные специалисты сферы гостеприимства в 2021 году – повара (12% от общего числа вакансий), официанты (4,7%), а также бариста (2%) и горничные (1,9%). Интересно, что два года назад топ-5 выглядел иначе: повар (9,5%), официант (5%), бармен (3,5%), менеджер по туризму (2,1%), бариста (1,4%).

Добавим, что сфера испытывает сложности с персоналом: по стране в целом на одну вакансию приходится лишь 2,2 резюме. Наиболее комфортная для работодателей ситуация в Москве – 3,3 резюме на вакансию, что дает хотя бы минимальный выбор при поиске сотрудников. Сложнее всего дела обстоят в Еврейской АО, Ямало-Ненецком АО и в Ленинградской области – меньше одного резюме на вакансию. В целом в СЗФО конкуренция среди соискателей составляет 2 резюме на место.

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