С начала лета в Центре «На Севере – жить!» отдохнули почти 500 детей

С начала каникул лагеря на территории региона, включая пришкольные, приняли более шести тысяч детей, почти 500 из них отдохнули в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Во время шестидневной смены для воспитанников организовывают экскурсии по региону, встречи с интересными гостями, спортивные игры, прогулки, викторины и творческие конкурсы. Напомним, Центр «На Севере – жить!» создан в 2023 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса для отдыха и оздоровления юных северян, а также для знакомства ребят с уникальностью и потенциалом родного региона.

«Сейчас в центре проходит уже 109-я смена, в нём побывали тысячи детей из всех городов Мурманской области. Отзывы школьников и их родителей, неизменно большое количество желающих принять участие в сменах подтверждают, что Центр «На Севере – жить!» является ведущей региональной площадкой для гражданско-патриотического воспитания молодежи», – отметила заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая.

В Мурманской области созданы все условия для отдыха юных северян. Так, этим летом на территории региона отдохнут более 12 тысяч ребят: в лагерях дневного пребывания на базе школ, лагерях «Гандвиг» и «Варзуга», Зеленоборской санаторной школе-интернате, Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», а также по программам Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН». За пределами региона смогут отдохнуть более пяти тысяч детей, путёвки приобретены за счёт федерального и регионального бюджетов. В целом на летнюю оздоровительную кампанию в 2025 году направлено около полумиллиарда рублей.

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – неотъемлемая часть социальной политики правительства региона. Семьи с работающими родителями, которые не могут решить этот вопрос самостоятельно, получают всемерную помощь. Помимо отдыха в лагерях, на каникулах дети охвачены различными видами деятельности: на базе школ и организаций дополнительного образования проходят конкурсы, соревнования, квесты, образовательные программы, что пропагандирует здоровый и активный образ жизни и обеспечивает профилактику асоциального поведения», – подчеркнула Елена Зубрицкая.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, организация отдыха и оздоровления детей – одна из важных задач, предусмотренных стратегическим планом «На Севере – жить!». Также в 2025 году в Мурманской области стартовал губернаторский проект «На Севере — малыш!». Это комплексная программа поддержки семей северян, которая направлена на создание благоприятных условий для молодых и многодетных семей, а также на укрепление института семьи в регионе, повышение рождаемости. Подробнее – на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550940/#&gid=1&pid=1