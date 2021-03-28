С начала марта было зафиксировано более 2 тысяч сообщений о проблемах неубранного снега

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели очередной выездной контроль качества отработки сообщений северян. В перечень для осмотра вошли сообщения о неубранном снеге и наледи, протечке труб, затоплении подвальных помещений, неисправности лифтов.

Усиленный контроль организован по обращениям северян, которые ответственные ведомства пометили, как решенные, но по ним отсутствовали подтверждающие фотоматериалы.

«С улучшением погодных условий северяне стали значительно реже жаловаться на неубранный снег и наледь во дворах, однако эта проблема по-прежнему остаётся одной из самых актуальных на сегодняшний день. Не менее важно контролировать вывоз снега, чтобы избежать затопления дворов», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Так, на улице Новое Плато, 1 после обращения граждан на портал «Наш Север» проведена механизированная уборка снега на дворовой территории многоквартирного дома. Дорога к прогимназии №51, расположенной на улице Адмирала флота Лобова, 9/6, почищена от снега. Протечку труб на улице Полярные Зори, 21 корп. 3 управляющая организация также устранила после жалобы жильцов. Подвал в доме №34 по улице Зеленая был приведён в надлежащее санитарно-техническое состояние. Починён лифт в многоквартирном доме на улице Успенского, 11.

Напомним, чтобы отправить сообщение на «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию на портале или авторизоваться с помощью «Госуслуг». После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму. Центр управления регионом зафиксирует обращение, передаст его в ответственное ведомство и проконтролирует решение.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, с начала марта центром было зафиксировано более 2 тысяч сообщений о проблемах неубранного снега. Первый рейд по контролю за отработкой сообщений северян состоялся в январе 2021 года. Часть объектов специалисты ЦУР по просьбе жильцов взяли на дальнейший контроль.