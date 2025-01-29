С начала недели региональным оператором в Мурманске зафиксировано более двухсот случаев срыва графика вывоза ТКО

По данным объективного контроля в понедельник и во вторник этой недели в Мурманске мусоровозы не смогли вывезти твёрдые коммунальные отходы с более чем 200 контейнерных площадок общего пользования, то есть тех, которые предназначены для сбора мусора непосредственно в жилом фонде.

В результате на большинстве этих площадок фиксируется переполнение. Во всех этих случаях причина невывоза – это неудовлетворительное состояние подъездных путей. Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», оттепель превратила дворовые и межквартальные проезды в направления, где под толстым слоем снежной каши находится ледяная корка. По такому покрытию с трудом передвигаются люди, буксуют легковушки, и мусоровоз длиной 8 метров и весом 15 тонн не может проехать к контейнерной площадке без риска повредить другие машины или даже здания.

Информация о проблемных участках оперативно передаётся в администрации округов для своевременной организации расчистки подъездных путей. К сожалению, даже увеличение количества мусоровозов, обслуживающих маршруты города, не приносит своих результатов. Если нет дороги к контейнерной площадке, то уже неважно, сколько мусоровозов на линии.

Региональный оператор обращается к владельцам легковых автомобилей с просьбой не парковать машины на пути к контейнерной площадке, выполнять требования управляющих компаний и не препятствовать расчистке дворовых и межквартальных проездов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».