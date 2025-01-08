С начала пенсионной реформы продолжительность жизни в России сокращается - Анатолий Никитин

В России из-за снижения продолжительности жизни нужно снизить пенсионный возраст до уровня начала пенсионной реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью «Газете.Ru».

С начала пенсионной реформы, как обратил внимание депутат, продолжительность жизни в России сокращается. По состоянию на 2023 год, по данным Росстата, продолжительность жизни у мужчин составила чуть более 66 лет, у женщин — 77,8 лет и в среднем — 71,9 лет. Для решения пенсионного вопроса, по мнению Никитина, нужно «обратиться к прошлому опыту». Депутат напомнил, что в 1932 году был установлен единый возраст выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«На тот момент он был одним из самых низких в мире. После введения в СССР пенсионного обеспечения при невысоких доходах до 50 рублей в месяц пенсия составляла 85% от зарплаты, то есть около 40 рублей. Если зарплата была чуть выше, от 50 до 60 рублей, то пенсия порядка 75% — 42,5 рубля. При доходах от 60 до 80 рублей — 65% от заработка. Тем, кто зарабатывал более 100 рублей, полагалась пенсия в размере 50% от зарплаты, но не более 55 рублей. При этом рост продолжительности жизни в период государственного планирования с 1929 по 1950 год составил 26 лет», — сказал депутат.

Снижать пенсионный возраст в России, по мнению Никитина, необходимо до уровня начала пенсионной реформы.

«Сегодня много говорят о четырехдневной рабочей неделе. Считаю рациональным не применять данный опыт, но вернуть прежний возраст выхода на пенсию», — пояснил он.