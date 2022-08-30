С начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области ликвидировано 40 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории региона ликвидировано 40 лесных пожаров на общей площади 190,51 га. На данный момент действует 1 лесной пожар на площади 2,40 га в Кандалакшском районе. В его ликвидации принимают участие 16 сотрудников противопожарной десантной службы. В операции задействован вертолёт Ми-8.

В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 63 лесных пожара на общей площади 1890,69 га. С 30 июня в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, сжигание мусора травы и иных горючих материалов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00 или по номеру служб экстренного реагирования 112.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/