С начала проведения агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде», проходящей на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен», её посетили более 52 тысяч человек

В Санкт-Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта, где был ошвартован БДК «Иван Грен», выставку посетили более 46 тысяч жителей и гостей города, а в Кронштадте - около 6 тысяч человек.

Посетители акции смогли ознакомиться с историей ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи.

На борту корабля прошло посвящение школьников в юнармейцы.

В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок.

В ходе проведения акции перед её посетителями выступило более 120 различных творческих коллективов. Они исполнили как популярные патриотические музыкальные произведения, так и народные песни, и другие музыкальные композиции, рассказывающие о стране и её героях.

В рамках акции также организована передвижная выставка военных трофеев: подбитой бронетехники ВСУ, двух патрульных катеров, а также нацистской литературы и атрибутики, добытых российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акция «Сила в Правде» стартовала 12 августа этого года в Санкт-Петербурге, а завтра откроет свои двери для жителей и гостей Калининградской области в городе Балтийске.

Во время проведения акции работает пункт приёма граждан на военную службу по контракту.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476820@egNews