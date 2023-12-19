С начала реализации в 2020 году участниками проекта «Работа рядом» стали 23 тысячи северян

Об этом вчера в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Только в этом году на реализацию проекта «Работа рядом» мы направили более 205 млн рублей, предоставив возможность свыше 7,5 тысячи жителей региона заработать, участвуя во временных общественных полезных работах. А всего с 2020 года было трудоустроено в общей сложности 23 тысячи человек», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что северяне, особенно школьники и студенты, получают возможность заработать, принося при этом пользу обществу. Проект «Работа рядом» планируется реализовывать в Мурманской области и в будущем году.

Подробнее о результатах 2023 года, а также о планах на будущее рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства напомнил о том, что приоритетное право при трудоустройстве в рамках реализации проекта «Работа рядом» имеют подростки из семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-сироты, юные северяне, оставшиеся без попечения родителей и оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях.

Самое большое число участников проекта в Мурманске (1342 человек), второе и третье место по численности присоединившихся к «Работе рядом» занимают Апатиты (923 человека) и Оленегорск (777 человек). При этом, по результатам анализа доли трудоустроенных граждан от численности населения в трудоспособном возрасте, проживающих в муниципальных образованиях, показали лучшее трудоустройство ЗАТО п. Видяево (5,4%), Терский район (4,9%) и Оленегорск (4,3%).

Сергей Мякишев напомнил, что при организации временного трудоустройства несовершеннолетних, резюме и заявление о содействии в поиске подходящей работы подается онлайн через единую цифровую платформу «Работа России». Все остальные этапы – подбор вакансий, направление на собеседование, получение сведений о заключении срочного трудового договора – также производится онлайн и не требуют личного присутствия подростка в центре занятости населения. Но, как подчеркнул министр, жители области вне зависимости от возраста всегда могут обратиться в кадровые центры по месту жительству за помощью в любых вопросах, связанных с проектом «Работа рядом» или иными вопросами трудоустройства.

По инициативе главы региона Андрея Чибиса подача заявлений подростками на оказание материальной поддержки упрощена и также осуществляется в электронном виде.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках проекта «Работа рядом», реализуемом по плану «На Севере – жить», северяне могут принимать участие в озеленении и благоустройстве территорий, подсобных и ремонтных работах, уборке помещений и доставке различных товаров и корреспонденции. Выплата заработной платы участникам проекта осуществляется в размере МРОТ с учетом регионального коэффициента и надбавкой за работу в районах Крайнего Севера. Для несовершеннолетних граждан предусмотрена материальная поддержка. Размер заработной платы за полный рабочий месяц с учетом фактически отработанного времени составляет в 2023 году для подростков в зависимости от возраста от 20,4 до 32,6 тысячи рублей, для студентов 32,5 тысячи рублей, для безработных граждан 34,6 тысячи рублей.

Фото: https://gov-murman.ru