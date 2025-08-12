С начала сезона в Мурманской области ликвидировано 64 пожара на площади более 1700 га

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко представила статистику о лесопожарной обстановке в регионе.

Так, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 64 возгорания на общей площади более 1700 гектаров, в том числе три крупных пожара в минувшие выходные. Возгорания возникали как по вине человека, так и из-за сухих гроз.

Заместитель главы региона отметила, что особую сложность представляла борьба с огнём в отдалённых районах, где для доставки пожарных-десантников пришлось задействовать авиацию. Несмотря на отсутствие связи и источников воды в зонах возгорания, все очаги удалось своевременно локализовать.

«Пожар проще предотвратить, чем потушить. Поэтому, напоминаю, что в лесах действует ограничение пребывания граждан. Нарушителей ждут штрафы на сумму от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц – размер санкции может быть увеличен до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400», — подчеркнула Оксана Демченко.

