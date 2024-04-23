Сегодня состоялось очередное заседании коллегии Минобороны России, на котором выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В начале он озвучил информацию о ходе специальной военной операции:

- Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.

В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идёт расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.

Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.

Вашингтон для недопущения краха вооружённых сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдёт на финансирование ВПК Соединенных Штатов.

Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих.

Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших Вооружённых Сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции.

Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооружённых Сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники.

Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия.

Вооруженные Силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации, отметил Сергей Шойгу.

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