С начала Всероссийской акции «Сохраним лес» на территории Мурманской области высадили более 9800 сеянцев деревьев и кустарников
На данный момент во Всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие более 350 представителей различных волонтерских движений, организаций и ведомств, которые высадили более 9800 сеянцев деревьев и кустарников различных пород.
Мероприятия уже состоялись в Оленегорском, Мончегорском и Ковдорском округах, ЗАТО Североморске, г. Мурманске, а также в Кандалакшском, Ловозерском и Кольском районах.
Цель акции - привлечении внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств.
Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, впервые акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За три года к ней присоединилось 2,5 млн участников, которые высадили более 150 млн деревьев.
Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология».
Фото: https://gov-murman.ru