С начала зимы с улично-дорожной сети и дворовых территорий Мурманской области вывезли более 1,5 млн кубометров снега

Вопрос качества содержания территорий муниципальных образований вновь в повестке вчерашнего оперативного совещания в правительстве региона. Подробно об организации уборочных мероприятий доложила заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина.

Основным инструментом контроля качества уборки территорий остается специализированная информационная система мониторинга уборки территорий (СМУТ). Система содержит данные о сети автодорог, объектах дорожной инфраструктуры, договорах и технике. На сегодня в СМУТ отслеживается работа 782 единиц техники, из которых 675 транспортных средств задействованы для уборки улично-дорожной сети.

Для уборки придомовых территорий каждую неделю привлекается около 150 единиц техники и свыше 2 тысяч сотрудников управляющих компаний. Регулярно очищается от снега и наледи 960 лестниц, 1780 крыш и 2250 подъездов к контейнерным площадкам.

Учитывая нынешние погодные условия, особое внимание уделяется работам по вывозу снега с улиц и дворов. На 11 апреля общий объём вывезенного снега составляет более 1,5 млн кубометров.

«Хочу напомнить, что в конце апреля мы традиционно проводим общегородские субботники. Первыми субботниками станут дни конца апреля, затем, в усиленном режиме, в преддверии юбилейного Дня Победы, а в июне – на водных объектах. Прошу глав администраций заранее оповестить население о датах проведения субботников, подготовить необходимый инвентарь», – отметила Алла Истомина.

Содокладчиками на тему уборки территории после зимнего периода выступили главы муниципалитетов.

«К работе в весенний период Управление дорожного хозяйства администрации города Мурманска планирует подготовить 110 единиц техники. На сегодняшний день подготовлено 92 единицы, что составляет 84%. Отдельные виды техники являются всесезонными, поэтому их переоборудование будет выполнено после завершения зимней уборки. С наступлением соответствующих погодных условий будет выполняться комплексная уборка улично-дорожной сети после зимнего периода, включающая в себя уборку грунтовых наносов вдоль бортового камня и песка с тротуаров», – сообщил первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев.

Он также отметил, что для уборки будут сформированы бригады, укомплектованные фронтальными погрузчиками и самосвалами. Для скоростной уборки смёта с дорог будут использоваться 3 подметально-уборочных прицепа элеваторного типа «Бродвей». На дороги и тротуары готовы к выходу 6 вакуумных пылесосов. Также планируется привлечение большой вакуумной машины ММТП.

«Особое внимание хотелось уделить теме соли на тротуарах и дорогах в Мурманске. Это точно нужно проанализировать. С одной стороны коллеги справедливо отмечают, что это необходимо по технологии для уборки и предотвращения замерзания. С другой стороны, люди видят, что все тротуары белого от соли цвета. Я настаиваю на проведении очень детального анализа. Нужно сделать технологию гораздо более совершенной в рамках подготовки к следующему зимнему периоду. Прошу министерство к этому подключиться. И доложить мне в течение двух недель хотя бы первый итог этого анализа», – отметил Андрей Чибис.

Как отметил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, при наступлении благоприятных погодных условий уборка от мусора в муниципалитете будет произведена подразделениями администрации, подведомственными учреждениями, ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, жителями, а также предприятиями и учреждениями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории ЗАТО.

«В муниципалитете планируется задействовать в кампании по уборке 32 единицы техники, в том числе экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины, самосвалы, поливомоечные машины, около 120 работников управляющих компаний и подрядных организаций по обслуживанию улично-дорожной сети», – отметил Владимир Евменьков.

Также в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Североморске и по всей области традиционно большое внимание будет уделено уборке монументов и мемориальных комплексов, увековечивающих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Указанные мероприятия пройдут с участием жителей города, волонтеров, военнослужащих и общественных организаций.

В Кандалакшском округе, как сообщил глава местной администрации Александр Самарин, все работы ведутся в штатном режиме. На прошлой неделе начались мероприятия по механизированной уборке улично-дорожной сети от песка и смёта. В данный момент работы временно приостановлены из-за выпадения снега.

«Как только погода нормализуется, мероприятия будут продолжены. Идут работы по уборке мусора на объектах благоустройства и во дворах. С 4 апреля в Кандалакше приступили к ямочному ремонту. Он будет выполнен во всех поселениях округа общей площадью 600 кв. м. Традиционно, в весенний период во всех наших муниципалитетах будут проходить субботники. Первый этап генеральной уборки запланирован на 25-28 апреля. Также, субботники пройдут в преддверии Дня Победы – 6-7 мая. Главная задача – консолидировать все силы и приложить максимум усилий, чтобы привести каждый уголок на наших территориях в порядок и встретить 80-летие Великой Победы достойно», – заключил Александр Самарин.