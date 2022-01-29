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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.22 18:00

С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату

Большинство россиян работает под руководством ровесников или специалистов старше себя, каждый восьмой из них готов подчиняться молодому начальнику только на определенных условиях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие россияне из всех округов страны.

15% россиян приходится работать под началом руководителей моложе себя: причем у 4% опрошенных начальник моложе их более чем на 10 лет. 3 из 10 работающих россиян примерно одного возраста с руководителем. Каждый второй трудится под началом руководителя старше себя: 24% моложе своего руководителя на 5—10 лет, 26% — более чем на 10 лет.

Лишь 57% россиян, работающих под руководством сотрудника примерно своего возраста или старше, готовы подчиняться молодому начальнику безоговорочно, каждый восьмой — только на определенных условиях. А еще 12% категорически отказываются работать под началом молодого сотрудника.

Среди условий, которым должен соответствовать молодой руководитель, чаще всего называли соответствие должности и общую адекватность. Некоторые утверждают, что готовы подчиняться человеку моложе себя на 10 и более лет только при условии повышения зарплаты. В качестве необходимых характеристик руководителя, которые отодвинут на второй план вопрос молодого возраста, россияне называли развитые лидерские качества, грамотное и вежливое общение с подчиненными, мудрость, высокий уровень интеллекта, талант, превосходство в показателях работы, честность и отсутствие «звездной болезни». Есть и те, кто утверждает, что «будут терпеть молодого начальника, только если он не будет вмешиваться в работу подчиненных».

 

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