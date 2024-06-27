С наступлением лета земельные инспекторы приступили к обследованию территорий с помощью БПЛА

Наступило лето, земельные инспектора Росреестра вновь приступили к проведению аэрофотосъёмки территорий с помощью беспилотного летательного аппарата.

В полевых условиях осуществлены облеты части территории Кольского и Кандалакшского районов. В результате произведена аэрофотосъёмка территории площадью более 700 га.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, применение инспекторами БПЛА для целей аэрофотосъемки осуществляется только после получения всех необходимых для полёта разрешений.

«БПЛА производит фотографирование местности в высоком разрешении с координатной привязкой. Поэтому результаты аэрофотосъемочных работ позволяют проводить комплексный анализ использования земельных участков, а также используются для исправления реестровых ошибок», – поясняет руководитель Мурманского Росреестра Анна Бойко.