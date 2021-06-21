С наступлением летнего периода северянам напоминают о правилах поведения при встрече с бурым медведем

С наступлением летнего периода региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает северянам о правилах поведения при встрече с бурым медведем.

«К нам поступило несколько обращений о появлении медведей, однако все они находились в значительном удалении от населенных пунктов. В большинстве случаев медведей к людям приводит обычное любопытство. Они осматриваются и уходят, — прокомментировал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов. - За истекший период 2021 года увеличения случаев появления диких животных вблизи населенных пунктов Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сотрудниками министерства не зафиксировано. В настоящее время места возможного появления медведей находятся под контролем министерства».

Министерство напоминает — основной причиной появления медведей вблизи городов и поселков Мурманской области является человеческий фактор. В период весны и части лета медведи испытывают недостаток в растительных кормах в непосредственной среде обитания, в то время как наличие несанкционированных свалок пищевых отходов и несвоевременный вывоз отходов из мест временного накопления, а также пищевые отходы в местах стоянок вдоль автодорог и на кладбищах, где посетители оставляют на могилах продукты питания, привлекают медведей доступностью пищи.

При появлении диких животных вблизи населенных пунктов необходимо уведомить об этом единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону «112» и/или направить сообщение в министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. При появлении диких животных на территории населенных пунктов необходимо сообщать в службу ЕДДС и в органы УМВД по Мурманской области.

«На каждое заявление сотрудники реагируют быстро, выезжают на место появления и определяют степень опасности для людей. После этого принимается решение о ликвидации хищника», - отметил Сергей Абаринов.

В случае встречи больного или раненого животного ни в коем случае не нужно пытаться оказать помощь животному самостоятельно. Кормление диких животных категорически запрещено, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.