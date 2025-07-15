С наступлением тёплой погоды усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

В связи с устойчивой теплой погодой в Мурманской области установлен высокий класс пожарной опасности. В регионе проводится операция «Костер», направленная на обеспечение пожарной безопасности в лесах, – государственные лесные инспектора регулярно патрулируют территории, проводят разъяснительные беседы среди населения, распространяют информационные материалы. Это помогает повысить осведомленность граждан о правилах поведения в лесу и возможных последствиях нарушения норм противопожарной безопасности.

Однако, если северяне и гости региона будут пренебрегать правилами поведения в лесах, это может привести к необратимым последствиям. А также в зависимости от погодных условий при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах Мурманской области могут быть введены ограничения на посещение лесных массивов, а в случае осложнения ситуации – полный запрет на посещение. Об этом сообщила заместитель губернатора – министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина.

«Призываем всех жителей помнить, что лес является нашим общим достоянием, источником чистого воздуха и местом отдыха. Каждый поход в лес накладывает на нас обязательства по сохранению окружающей среды. Важно понимать, что разведение костров представляет серьёзную угрозу: пожар может начаться от малейшей искры и распространяться стремительно, разрушая экосистемы и лишая животных дома», – подчеркнула Ксения Зинатуллина.

За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 15 тысяч рублей. Более серьёзные последствия наступают при нанесении вреда лесному фонду: виновники привлекаются к уголовной ответственности.

В ходе мероприятий государственными лесными инспекторами уже проведено более 300 патрульных мероприятий. Зафиксировано более 20 случаев несоблюдения правил пожарной безопасности, лица понесут административную ответственность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550382/#&gid=1&pid=1