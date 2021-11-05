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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.21 17:00

С наступлением зимы вопрос уборки снега снова стал актуальным для жителей Заполярья

В Мурманской области используется принципиально новый подход к контролю за качеством этих работ – Система мониторинга уборки территории. Как работает система в Центре управления регионом, проверил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«СМУТ работает не только в городе Мурманске, система действует на территории всего региона, – отметил Юрий Сердечкин. – Раньше неоднократно фиксировались проблемы с уборкой и вывозом снега с улиц и дворов. Для того, чтобы понять, что именно дает сбой, что можно улучшить, была выстроена эта электронная система. СМУТ позволяет проанализировать все цепочки производственного процесса, выстроить задания для подрядчика и проконтролировать ход исполнения и каждый этап уборки конкретной улицы и тротуаров».

Подрядчики в обязательном порядке работают с системой мониторинга, оборудуют технику необходимыми устройствами. Это требование является обязательным для всех компаний, которые хотят заключить контракт. На сегодняшний день в систему введены 734 единицы техники. На всех машинах установлено оборудование, которое позволяет через спутник наблюдать необходимые данные: скорость движения транспортного средства и даже включение и выключение зажигания. Такой контроль помогает избежать простоев, накруток пробега и прочих сбоев в работе.

Вице-губернатор подчеркнул, что анализируется и учитывается только тот трекинг, который приходит со спутника, поэтому за некачественную работу подрядчик оплаты не получит. Сейчас проводится доналадка отдельных направлений работы системы, например, фиксации ручной уборки. Но уже в ближайшее время показания системы станут обязательными для расчетов. Если на интерактивной карте появились красные линии, значит подрядчик не получает денег.

«Наша задача – выстроить работу так, чтобы она была незаметна для жителей, чтобы они не обращали внимание на то, как происходит этот процесс. Чтобы получить обратную связь от северян, и был создан интерактивный портал. Каждый желающий может зайти и посмотреть, какая техника находится рядом с ним, когда будет убрана та или иная улица. Если на месте что-то работает неверно, можно дать нам обратную связь, чтобы мы исправили ситуацию», – подытожил вице-губернатор.

Комментарии

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Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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Евгений
24.10.21 01:09
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