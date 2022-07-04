С «Научкой» летом не заскучаешь!

Завершилась первая смена в летних городских лагерях: весь июнь в библиотеке звучали детские голоса. Маленькие почемучки рисовали петроглифы, сочиняли историю своего первобытного племени, перевоплощались в пиратов, искали клады и сокровища, учились делать книжные закладки в технике оригами, открывали тайны планет в планетарии «Просто космос».

Юные читатели познакомились с достижениями наших соотечественников в области науки и техники, проверили свои знания по истории России и её государственных символов, узнали о юных героях Великой Отечественной войны, детях-тружениках тыла, юнгах Северного флота и военном детстве маленьких мурманчан.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в июне в мурманской «Научке» побывали более тысячи ребят из школ №№ 5, 22, 36 и 43, Туломской средней школы, летнего лагеря «Сократус» и языкового центра «Логос». Для них было проведено 54 мероприятия.

Впереди у школьников ещё два месяца летнего отдыха. Библиотека ждёт юных мурманчан и готовит увлекательные квест-экскурсии, познавательные игры и конкурсы на любые темы, викторины и баттлы, мастер-классы и многое другое.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262125%2Fwall-139605315_19178