С негативной реакцией работодателя на беременность чаще сталкиваются женщины, решившие родить после 40 лет

Женщины стали чаще сообщать работодателю о беременности на ранних сроках, а реакция руководителей и сослуживцев на эту новость становится более позитивной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 женщин, имеющих детей.

55% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 5% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.

Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своём положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.

45% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 30% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — каждая одиннадцатая.

Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 64% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведённого годом ранее, женщины стали чуть чаще сообщать работодателю о беременности на ранних сроках (+4 п.п.), а также чаще рассказывать, что новость о грядущем уходе в декрет руководители и коллеги восприняли позитивно или спокойно.

Время проведения опроса: 25 октября — 6 ноября 2024 года.