С нотариусами Мурманской области обсудили последние изменения в сфере земли и недвижимости

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и её заместитель Элеонора Кукунова обсудили с нотариусами региона реформирование системы оказания государственных услуг, предоставляемых Росреестром, практические вопросы межведомственного взаимодействия, а также последние изменения законодательства в сфере земли и недвижимости.

Семинар-совещание прошёл в Мурманской областной нотариальной палате в формате круглого стола.

«Законодательством предусмотрен широкий перечень сделок, при заключении которых необходимо обратиться к нотариусу, поэтому тесное взаимодействие с нотариальным сообществом — это гарантия соблюдения законности, защищенности прав жителей нашего региона и предоставление услуг по регистрации на высоком уровне качества,» - отмечает Анна Бойко.

За 10 месяцев текущего года на основании нотариально удостоверенных документов зарегистрировано уже более 8,5 тысячи прав, из них 1,7 тысячи на основании нотариально удостоверенных сделок. В 90% случаев это жилая недвижимость.

Президент Мурманской областной нотариальной палаты Наталья Новикова обращает внимание: «Росреестр и ФНП уже проделали большую работу по развитию информационного взаимодействия, настроены рабочие процессы. Нотариус самостоятельно получает необходимые сведения из ЕГРН и направляет документы на регистрацию прав собственности, тем самым предоставляя участникам сделки не только гарантии защиты их прав, но и удобный сервис в режиме «одного окна».

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457241887%2Falbum-198733529_00%2Frev