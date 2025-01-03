С нового года меняется размер госпошлины за прохождение аттестации экскурсоводов

Комитет по туризму Мурманской области обращает внимание на изменениях в размере государственной пошлины за проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и выдачу документов, подтверждающих квалификацию.

В соответствии с федеральным закон от 12.07.2024 №176-ФЗ с 1 января 2025 года вступают в силу новые размеры госпошлины: за выдачу аттестата экскурсовода (гида), гида-переводчика или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, теперь будет взиматься 2000 рублей. В случае изменения данных в документе (например, смена фамилии, имени или отчества), стоимость составит 500 рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/