Телефонные номера, которые могут пригодиться в праздничные дниО работе медицинских учреждений в Мурманске в новогодние праздники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.21 12:00

С нового года россияне дают себе обещание больше учиться, изменить личную жизнь, заняться спортом и уделять больше внимания близким

Планы россиян на 2021 год: образование, личная жизнь, спорт и общение. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опороса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех кругов страны.

Почти 3 из 10 россиян с нового года планируют заняться образованием и больше читать (29%). Наладить личную жизнь в будущем году хотят 27% опрошенных. Столько же россиян планируют уделять больше времени спорту и общению с близкими (по 27%). 22% респондентов постараться уделять больше времени хобби и увлечениям. Каждый пятый хочет сменить место жительства (20%). Столько же россиян дают обещание выучить иностранный язык. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим планируют 19% опрошенных. 18% респондентов хотят поменять в 2021 году систему питания. Ремонтом планируют заняться 17% россиян. Отказаться от вредных привычек и больше отдыхать планируют 15 и 14% респондентов соответственно. Каждый десятый хочет поменять круг друзей (10%).

И лишь 6% россиян не планируют ничего менять в новом году.

Мужчины чаще женщин в новом году дают зарок бросить вредные привычки. Женщины же чаще планируют пересмотреть мировоззрение и систему питания. Молодёжь до 24 лет чаще остальных планирует больше учиться и читать. Респонденты старше 45 лет и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в новом году хотят уделять больше внимания близким.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Ночь одинокого филина». Художественный фильм (12+)20:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Перед Новым годом северян порадовали только цены на сахар-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 11 копеек, доллар остался при своих-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)В новом году придётся жить по новым законам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика