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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 18:00

С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%

При этом самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие более 32 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Достойная пенсия сегодня, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45300 рублей. При этом самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (49400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46900 рублей), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (38100 рублей).

За 5 месяцев, прошедших с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%: в ноябре 2021 года достойной суммой считались 43 тысячи рублей. В доковидные же времена, в 2019 году, среднестатистический россиянин называл достойной пенсию в 40 тысяч рублей.

Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы — в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей — это на 2000 рублей больше, чем в 2021 году. На втором месте — Санкт-Петербург (здесь для «заслуженного отдыха» необходимо 47900 рублей в месяц, что на 900 рублей больше, чем 5 месяцев назад), на третьем — Хабаровск (46300 рублей, + 1200 рублей за 5 месяцев). Самые скромные пенсионные ожидания — в Ижевске (40200 рублей), Воронеже (40300 рублей) и Оренбурге (40500 рублей). При этом больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).

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Д.О. Вернер.
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