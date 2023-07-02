С ноября будет запущен механизм блокировки продажи маркированной просроченной продукции

Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности планируется запустить с 1 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан министерством и размещён на сайте regulation.gov.ru.

Проект предусматривает поэтапное вступление в силу требований о запрете продажи продукции по четырём товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво.

Как пишет finmarket.ru, на первом этапе с конца 2023 года до марта 2024 года будет осуществляться добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре, а с 1 марта 2024 года планируется, что такой режим станет обязательным для первой товарной группы - табачная продукция.

«Благодаря сведениям, содержащимся в информационной системе маркировки, розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю, например, если срок годности продукции истек», - говорится в пресс-релизе Минпромторга.

В феврале 2023 года в РФ был запущен добровольный эксперимент по исключению возможности продажи отдельных позиций пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции, он завершится 1 августа. На текущий момент к эксперименту присоединились около 10 федеральных сетей, более 30 представителей малой розничной торговли. «В ходе эксперимента представители бизнеса осуществляют подготовку к новым требованиям и принимают участие в разработке механизмов блокировки продукции на основании сведений из информационной системы маркировки», - отметили в министерстве.