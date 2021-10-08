С ноября МФЦ Мурманской области начнут осуществлять выездной приём граждан

Для МФЦ Мурманской области закупили четыре легковых автомобиля с целью организации выездного обслуживания населения в удалённых населенных пунктах региона. Выездные приёмы будут осуществляться в Кандалакшском, Кольском районах, Ковдорском и Печенгском муниципальных округах.

Рейсы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению начнутся уже в ноябре этого года в соответствии с графиком, утверждённым МФЦ. При этом выезд в населенный пункт будет осуществляться не менее двух раз в месяц.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, приём населения будет проводиться специалистами муниципальных МФЦ в отдельных помещениях, адреса которых будут опубликованы на официальном сайте МФЦ муниципального образования.

Возможность выездного обслуживания МФЦ реализована в рамках государственной программы Мурманской области «Информационное общество».