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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 13:30

С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян

В частности, как пишет «Российская газета», прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Вступит в силу новая программа льготной ипотеки.

Вступает в действие новая льготная программа ипотеки

Новая программа льготной ипотеки – «Арктическая ипотека» вступает в действие с 1 ноября. Согласно её условиям, на приобретение жилья в арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых. Но возможность получения такого кредита будет доступна лишь некоторым категориям россиян.

Потенциальными получателями этой льготы будет семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет. Кроме того, на «Арктическую ипотеку» смогут претендовать врачи и учителя, если они не меньше пяти лет проработали в зоне Арктики, а также граждане, которые переселились в эту зону с Украины. При этом возрастные ограничения затрагивают только молодые семьи.

Начинают действовать изменения в законе о банкротстве физлиц

С 3 ноября входят в силу изменения, внесенные в закон о банкротстве. Теперь россияне смогут претендовать на внесудебное банкротство в том случае, если их задолженность составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей. Ранее эти границы были на уровне от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Также вдвое сократится срок, после которого можно снова подавать на банкротство. Сейчас он составляет 10 лет.

Вводится ограничение экспорта отходов и лома драгоценных металлов

Ограничения экспорта в настоящий момент существуют в виде законопроекта. Но если его принятие не будет отменено или отложено, то с 1 ноября начнет действовать запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предполагается, что действие эмбарго продлится до 30 апреля 2024 года. Исключениями станут катодная сурьма в слитках и лом драгметаллов, экспортом которого занимаются организации, внесенные в перечень компаний, имеющих право на аффинирование драгметаллов.

Пенсии некоторых граждан будут повышены с 1 ноября

Прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Повышение произойдет автоматически на основании данных Соцфонда. Кроме того, прибавку в размере 7567 рублей 33 копейки будет начислена россиянам, имеющим первую группу инвалидности.

Также треть от указанной суммы получат пенсионеры, у которых появился иждивенец - например, один из супругов вышел на пенсию, размер которой оказался меньше, чем у второго супруга. Для получения этой выплаты нужно будет обратиться в Соцфонд.

Ноябрь - последний льготный месяц для уплаты налога на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль обязаны раз в год платить отечественные предприниматели и иностранные организации, имеющие постоянные представительства в РФ. Соответствующий закон был принят Госдумой в июле 2023 года и вступает в силу 1 января 2024 года. Оплатить налог нужно будет до 28 января того же года.

Однако есть возможность оплатить его и до 30 ноября текущего года, при этом ставка будет льготной - выплата составит 5%. После льготного периода заплатить придётся по ставке 10%.

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