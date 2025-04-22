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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 09:00

С окончанием действия перемирия Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции

Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля по 0.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации.

Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.

ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населённых пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешня Курской области, которые были отражены. За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них вне зоны СВО – восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены.

Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск.

По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период с 18.00 19 апреля по 0.00 21 апреля осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа (по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населённому пункту).

В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.

С окончанием действия перемирия Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и пикап.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 25 военнослужащих, бронетранспортер и автомобиль.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 10 военнослужащих, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 74 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 104 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото  и видео: https://vk.com/mil

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