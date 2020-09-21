С октября в Заполярье запускается в опытную эксплуатацию система мониторинга уборки территорий муниципальных образований

В Мурманской области контроль за ходом проведения работ по уборке территорий муниципальных образований будет осуществляться с помощью специальной автоматизированной системы. Её внедрение направлено на цифровизацию городского хозяйства и будет реализовано в рамках регионального проекта «Умный регион». Курирует проект региональное министерство цифрового развития.

Система выполняет задачи диспетчеризации оперативного управления заданиями на выполнение работ в части сбора, хранения, обработки, планирования и учёта работ по уборке, а также обеспечивает контроль за передвижением спецтехники.

«Разработка и внедрение системы мониторинга уборки территорий – следующий шаг реализации проекта «Умный регион». Система является важным сегментом проекта и «оцифровки» целого спектра таких процессов, как контроль и качество уборки, производимой в муниципалитетах», – отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Планируется, что на территории Заполярья система в её базовом варианте – контроль механизированной уборки, будет запущена в опытную эксплуатацию 1 октября. На сегодняшний день представители администраций муниципальных образований уже получили доступ к работе с информационным ресурсом, совместно с разработчиком проводится работа по занесению информации об организациях-подрядчиках, выполняющих работы по уборке, и транспортных средствах, на которых работают водители.

Ожидается, что в декабре текущего года система мониторинга уборки территорий начнет функционировать во всех муниципальных образованиях Мурманской области в полноценном режиме, включающим возможность контроля и ручной уборки. Функциональность ресурса очень разнообразна – пользователи смогут просматривать электронный реестр сети автодорог и объектов дорожной инфраструктуры, реестр договоров, осуществлять голосовую связь с водителем спецтехники, планировать работы по уборке территорий, вести учёт дорожной техники, проводить мониторинг и диспетчеризацию, контролировать ход выполнения работ, а также получать аналитику и отчётность за определённый период. В 2021 году все организации-подрядчики, которые выполняют работы по уборке, будут обязаны предоставлять данные в новую региональную систему. Соответствующие изменения будут внесены в проекты муниципальных контрактов по уборке.

Для заказа работ по уборке пользователю необходимо создать задание для техники, в котором отмечается вид работ, сроки и место выполнения. После того, как автомобиль выполнил указанные требования и прошел более 80% заданного маршрута, задание автоматически помечается, как выполненное. В случае, если техникой осуществлена работа в неполном объеме, то задание отправляется на повторное рассмотрение.

«Автоматизированная система в значительной мере исключает человеческий фактор. Ее использование позволит сравнить фактический расход топлива дорожной техники с расчетным и установить нормы потребления для каждого маршрута. Так как организации-подрядчики также смогут работать в системе, это поможет им сократить топливные затраты, снизить издержки на ремонт и содержание автопарка», – рассказал начальник управления по реализации проекта «Умный город» АНО «ЦГР МО» Алексей Медведев.

Мониторинг хода работ и анализ их выполнения позволит избегать нецелевых рейсов уборочной техники, которые не приносили результата и приводили к износу транспорта. Также система позволит сократить простои и попытки угонов транспортных средств, повысить дисциплину водительского состава и эффективность работы диспетчерской службы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, проект «Умный регион» реализуется в Заполярье с осени 2019 год по инициативе правительства Мурманской области. В его основу лег проект «Умный город», стандарт которого был утвержден в прошлом году министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Проект включает более 15 направлений цифровизации, в частности благоустройство и городское хозяйство, медицину, взаимодействие органов власти и жителей региона, ЖКХ, экологию, туризм и общественную безопасность.