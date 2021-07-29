С опережением - в Североморске поменяют восемь лифтов из краткосрочного плана 2022 года

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в Североморске подрядчик приступил к замене восьми лифтов из краткосрочного плана 2022 года. Ход работ проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В рамках краткосрочного плана в 2021 году в Мурманской области планировалось заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. Сегодня работы продолжаются только в одном доме в Мурмашах, во всех остальных они выполнены. В том числе в Североморске было заменено 12 лифтов в семи многоквартирных домах на общую сумму 23 миллиона рублей. Сейчас здесь идёт замена восьми подъёмников в пяти многоквартирных домах из краткосрочного плана 2022 года», – отметил Федор Денисов.

Лифты остановили 26 июля. Подрядчик демонтировал старые агрегаты и уже заменил направляющие кабины, станции управления и вводные устройства, приступил к замене противовесов. Общая стоимость работ – 14 миллионов рублей. Все работы должны завершиться в сентябре.

Напомним, в 2021 году краткосрочным планом предусмотрено выполнение 514 видов работ в 254 многоквартирных домах на общую сумму 1,7 млрд рублей, сообщает региональное Министерство строительства.