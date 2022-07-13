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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 12:30

С опережением графика - в Мурманской области завершён ремонт четырёх дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области завершены работы по ремонту четырёх дорог общего пользования регионального значения, запланированные на 2022 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На объекте «Автоподъезд к городу Апатиты» приведены в нормативное состояние порядка 10 км дороги: участки км 2+725 – км 5+205 и км 20+000 – км 27+350. На объездной автодороге Апатитов работы велись опережающими темпами и были начаты в 2021 году. Согласно контракту, срок окончания работ – август 2022 года, но подрядчик сдал объект досрочно.

Также с опережением графика подрядчик завершил ремонт автомобильной дороги Кировск – Коашва, км 0 - км 30 (выборочно) и отремонтировал более 5 км дороги Апатиты – Кировск, км 2+688 - км 14+314 (выборочно).

Общая протяженность выполненных работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия составила порядка 20 километров.

Работы выполнила подрядная организация ООО «Мурманавтодор».

На вышеуказанных объектах было проведено фрезерование покрытия, планировка обочин с добавлением материала, устройство верхнего слоя покрытия и нанесение горизонтальной разметки.

При выполнении работ применялся новый высокопрочный асфальт марки А16ВН, который включен в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

На сегодняшний день все участки автомобильных дорог уже сданы в эксплуатацию, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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